В масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

В ходе спецоперации бразильской полиции на севере Рио-де-Жанейро в районе Жакарезиньо (район с фавелами) утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека. Операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что в ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.

Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/E3HdaRx19V — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2021

По данным цифровой платформы Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о вооруженном насилии с июля 2016 года, это наибольшее с начала исследований количество смертей во время полицейской операции в общине.

В июне прошлого года Федеральный Верховный Суд Бразилии (STF) запретил деятельность полиции в трущобах во время пандемии. Решение допускает действия лишь в "совершенно исключительных случаях". Для этого агентам нужно сообщить прокуратуре о причине операции.

Журналисты рассказали, что подали запрос в полицию и местному депутату насчет причины спецоперации, однако ответа пока не получили.