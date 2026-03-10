Встигнути треба до 15 числа: як подати заяву на виплати 20 тисяч "аварійникам" онлайн

Спеціалісти, які відновлюють Україну після ворожих обстрілів, можуть отримати по 20 000 доплати до зарплати за лютий. Проте подати відповідну заяву потрібно вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.
Головне:
Заяву на доплати до зарплат працівників, які беруть участь у ремонтно-відновлювальних роботах, повинні подавати не члени бригад, а безпосередньо компанії чи підприємства.
Зробити це можна:
Отже, подати заяву про виплату за лютий 2026 року необхідно до кінця поточного тижня - 15 березня.
Для цього потрібно:
"Якщо підприємство є у списках профільних міністерств, форма для подання відкриється автоматично", - пояснили українцям.
Уточнюється, що коли списки передадуть у банк, працівники отримають рush-сповіщення в "Дії".
Після цього кошти надійдуть на рахунок.
"Дякуємо всім, хто повертає країні світло, воду й тепло", - додали в "Дії".
На початку 2026 року уряд України схвалив рішення запровадити доплати до зарплати для працівників енергетичних компаній (незалежно від форми власності), підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці" - якщо вони безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Йдеться про частину пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.
Так, додаткові 20 тисяч гривень на місяць до зарплати можуть отримати деякі:
Прийом заявок на доплату для співробітників аварійно-відновлювальних бригад стартував у лютому.
"Хто може отримати виплату? Працівники критичних підприємств, які брали участь у ліквідації наслідків обстрілів та аварій", - нагадали в "Дії".
Українцям розповіли, що за січень 2026 року по 20 тисяч гривень доплат вже було виплачено (станом на 6 березня) більш як 12 тисячам осіб - енергетикам, газовикам, залізничникам, працівникам водоканалів та транспортної інфраструктури.
Уточнюється, що їх отримали ті люди, "хто щодня виїжджає на аварії після ворожих обстрілів".
"Це близько 240 млн гривень підтримки", - наголосили в "Дії".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що працівники об'єктів критичної інфраструктури (в тому числі енергетичної) отримали право на виплати за шкоду здоров'ю через агресію РФ. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада.
Крім того, з березня в Україні підвищили виплати при нещасних випадках на виробництві.
Читайте також, як впали зарплати українців на початку року - які спеціалісти та регіони опинилися "на дні".