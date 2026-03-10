RU

Общество Образование Деньги Изменения

Успеть нужно до 15 числа: как подать заявление на выплаты 20 тысяч "аварийщикам" онлайн

07:30 10.03.2026 Вт
3 мин
Остались считанные дни, чтобы подать заявление на выплаты за февраль в "Дії"
aimg Ирина Костенко
Люди, которые выезжают на аварии после обстрелов, имеют право на доплату к зарплате (фото: Getty Images)

Специалисты, которые восстанавливают Украину после вражеских обстрелов, могут получить по 20 000 доплаты к зарплате за февраль. Однако подать соответствующее заявление нужно уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.

Читайте также: По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков

Главное:

  • Кто имеет право на выплаты: работники критических предприятий, которые принимали участие в аварийно-восстановительных работах после вражеских обстрелов.
  • Сумма поддержки: ежемесячная доплата к зарплате составляет 20 000 гривен.
  • Важные дедлайны: подавать заявление нужно с 6 по 15 число следующего месяца.
  • Кто и как подает заявление: руководитель предприятия или уполномоченное лицо - через портал "Дія".
  • Результат: после передачи списков в банк работник получит push-уведомление в "Дії", а средства поступят прямо на счет.
  • Масштаб программы: за январь выплаты уже получили более 12 тысяч специалистов на общую сумму 240 млн гривен.

Как подать заявление на выплату денег за февраль

Заявление на доплаты к зарплатам работников, которые участвуют в ремонтно-восстановительных работах, должны подавать не члены бригад, а непосредственно компании или предприятия.

Сделать это можно:

  • онлайн - через портал "Дія";
  • в четко определенный срок - с 6 по 15 число следующего месяца.

Следовательно, подать заявление о выплате за февраль 2026 года необходимо до конца текущей недели - 15 марта.

Для этого нужно:

  • зайти на портал "Дія" в определенный срок;
  • авторизоваться как руководитель или уполномоченное лицо;
  • подать соответствующее заявление "Выплаты работникам аварийно-восстановительных работ";
  • добавить данные работников: ФИО, РНУКПН, должность, счет в банке и телефон;
  • подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭПом).

Подать заявление на выплаты работникам аварийно-восстановительных работ можно удаленно (скриншот: diia.gov.ua/services)

"Если предприятие есть в списках профильных министерств, форма для подачи откроется автоматически", - объяснили украинцам.

Уточняется, что когда списки передадут в банк, работники получат рush-уведомление в "Дії".

После этого средства поступят на счет.

"Спасибо всем, кто возвращает стране свет, воду и тепло", - добавили в "Дії".

Кто имеет право получить такую выплату

В начале 2026 года правительство Украины приняло решение ввести доплаты к зарплате для работников энергетических компаний (независимо от формы собственности), предприятий ЖКХ и "Укрзализныци" - если они непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Речь идет о части пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Так, дополнительные 20 тысяч гривен в месяц к зарплате могут получить некоторые:

  • энергетики;
  • тепловики;
  • газовики;
  • коммунальщики;
  • железнодорожники.

Прием заявок на доплату для сотрудников аварийно-восстановительных бригад стартовал в феврале.

"Кто может получить выплату? Работники критических предприятий, которые принимали участие в ликвидации последствий обстрелов и аварий", - напомнили в "Дії".

Сколько денег выплатили за январь

Украинцам рассказали, что за январь 2026 года по 20 тысяч гривен доплат уже было выплачено (по состоянию на 6 марта) более 12 тысячам человек - энергетикам, газовикам, железнодорожникам, работникам водоканалов и транспортной инфраструктуры.

Публикация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Уточняется, что их получили те люди, "кто ежедневно выезжает на аварии после вражеских обстрелов".

"Это около 240 млн гривен поддержки", - подчеркнули в "Дії".

Напомним, ранее мы рассказывали, что работники объектов критической инфраструктуры (в том числе энергетической) получили право на выплаты за вред здоровью из-за агрессии РФ. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Кроме того, с марта в Украине повысили выплаты при несчастных случаях на производстве.

Читайте также, как упали зарплаты украинцев в начале года - какие специалисты и регионы оказались "на дне".

