Зарплати українців на початку року впали: які спеціалісти й регіони опинилися "на дні"
Січень 2026 року приніс українцям відчутний спад доходів. Тоді як в цілому середня зарплата по країні пішла вниз, заробіток деяких спеціалістів склав понад 76 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби статистики України у Facebook.
Як змінилась середня зарплата на початку року
Виходячи з оновлених даних Держстату за січень 2026 року, ситуація на ринку праці в Україні змінилась.
В цілому середня заробітна плата працівників впродовж першого місяця поточного року склала 27 975 гривень.
Уточнюється, що це на 9,5% менше у порівнянні з груднем 2025 року.
Яким спеціалістам платили найменше і навпаки
У Державній службі статистики повідомили також про "крайні" розміри оплати праці штатних працівників на початку року - у розрізі видів економічної діяльності.
Так, найвища зарплата виявилась у людей, які працювали у сфері інформації та телекомунікації.
Їхній середній заробіток склав 76 905 гривень.
Тим часом найнижча зарплата була у працівників зі сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.
Їхній середній заробіток склав 17 828 гривень.
Середня зарплата штатних працівників за січень 2026 року (інфографіка: facebook.com/Ukrstat)
Де в Україні рівень зарплат найнижчий і навпаки
За інформацією Держстату, до регіонів із найвищим рівнем оплати праці належать:
- 43 865 гривень - місто Київ
- 28 598 гривень - Київська область.
При цьому до регіонів із найнижчим рівнем оплати праці потрапили такі області:
- 19 984 гривень - Чернівецька;
- 19 996 гривень - Кіровоградська.
Публікація Держстату (скриншот: facebook.com/Ukrstat)
Насамкінець у Державній службі статистики повідомили про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.
Уточнюється, що станом на 1 лютого 2026 року вона склала 3,4 млрд гривень.
