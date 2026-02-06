ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Почався прийом заявок на доплати для енергетиків з аварійних бригад: де та як подати

Україна, П'ятниця 06 лютого 2026 15:59
UA EN RU
Почався прийом заявок на доплати для енергетиків з аварійних бригад: де та як подати Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Кабінет міністрів України)
Автор: Антон Корж

В Україні почався прийом заявок на доплату 20 тисяч гривень для співробітників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ударів Росії по енергетичному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Доплати енергетикам: стало відомо, коли будуть нараховані перші гроші

За словами Свириденко, зараз понад 40 тисяч спеціалістів задіяні у відновленні енергетичних об'єктів після терактів РФ. Серед них - енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники.

"20 тисяч гривень буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця", - запевнила прем'єр.

Процедура подання заявки зроблена максимально простою:

  • Самі члени бригад нічого не подають. Списки на доплати подають безпосередньо підприємства через "Дію" у чітко визначений термін - з 6 по 15 число наступного місяця.
  • Щодо отримання доплати - про це сповістять повідомленням у "Дії" після 16 лютого. Або про це може сповістити роботодавець.
  • Доплату зарахують на поточний рахунок спеціаліста. Тому відкривати новий рахунок не буде потреби.

"Дякую кожному, хто сьогодні працює в ремонтно-відновлювальних бригадах, у надзвичайно складних і небезпечних умовах, щоб країна жила і функціонувала", - додала Свириденко.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що український уряд вирішив запровадити окрему програму підтримки енергетиків, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах під час зимового періоду.

Президент України Володимир Зеленський 23 січня підтвердив, що українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць - але тільки ті, хто буде брати участь у відновлювальних роботах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Енергетики Виплати Війна в Україні
Новини
Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ