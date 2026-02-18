По 200 тисяч гривень кожному: Кабмін заснував нову премію для енергетиків

В Україні заснували щорічну державну премію для енергетиків. Передбачаються виплати в розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

За словами чиновниці, ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які часто з ризиком для життя відновлюють пошкоджені обстрілами мережі та забезпечують громади теплом і світлом у найскладніших погодних умовах.

Умови та розмір премії

Згідно з рішенням уряду, щороку призначатимуть до 50 грошових винагород. Розмір кожної виплати становить 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.

Соціальні гарантії

Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти стануть додатковим заохоченням до вже чинних щомісячних надбавок.

"Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили від початку року", - зазначила вона.

Прем'єр подякувала енергетикам за стійкість у мороз і під постійними погрозами.