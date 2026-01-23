Кабмін запровадив доплати за ремонтні роботи після ударів РФ: хто і скільки отримає

Українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Зеленський розповів, що в Україні запроваджують доплати для тих, хто бере участь у ремонтно-відновлювальних роботах після російських атак. Доплати будуть за кожен місяць надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць - 20", - уточнив він.

Деталі від Свириденка

Своєю чергою Свириденко розповіла, що виплати зможуть отримати українські:

енергетики;

тепловики;

газовики;

комунальники;

залізничники.

Фото: енергетики та інші ремонтники зможуть отримати доплати (facebook.com/dshmyhal)

"Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт", - зазначила прем'єр.

Вона додала, що такі фахівці щодня виїжджають на пошкоджені об'єкти та відновлюють подачу світла, води, газу та тепла українцям.

"Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть у лютому", - пояснила глава уряду.

При цьому Кабмін спростив отримання виплат - списки ремонтників подадуть підприємства. Кожному, хто має право на отримання додаткових 20 тисяч гривень, надійде повідомлення через "Дію" або смс.