З березня підвищили виплати при нещасних випадках на виробництві: як зростуть нарахування
В Україні з 1 березня 2026 року відбувся перерахунок щомісячних страхових виплат для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
Головне:
- Коли стартував перерахунок: З 1 березня 2026 року згідно з постановою Кабміну № 236.
- На скільки зростуть виплати: Застосовується коефіцієнт підвищення 1,121.
- Максимальна доплата: Розмір збільшення виплати не може перевищувати 2 595 гривень.
- Чи потрібно подавати заяву: Ні, перерахунок проводиться автоматично без особистого звернення отримувача.
- Коли прийдуть гроші: Проіндексовані суми за березень будуть виплачені у квітні.
Хто отримає підвищення
Індексація стосується потерпілих, яким призначено щомісячні страхові виплати, а також осіб, які мають право на такі нарахування у разі смерті потерпілого. Згідно з постановою № 236, виплати зростуть на коефіцієнт 1,121.
Механізм нарахування та ліміти
Процес перерахунку відбувається автоматично, тому громадянам не потрібно додатково звертатися до державних установ. Основні параметри оновлення:
- Сума підвищення визначається індивідуально, залежно від поточного розміру виплати.
- Встановлено граничну межу: максимальний розмір доплати після індексації не може перевищувати 2 595 гривень.
Коли надійдуть кошти
Згідно з правилами соціального страхування, кошти виплачуються наступного місяця після нарахування. Таким чином, проіндексовані суми за березень українці почнуть отримувати у квітні.
Перерахунок проводиться на виконання норм закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою підтримки вразливих верств населення.
