З березня підвищили виплати при нещасних випадках на виробництві: як зростуть нарахування

В Україні з 1 березня 2026 року відбувся перерахунок щомісячних страхових виплат для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду .

Головне:

Коли стартував перерахунок: З 1 березня 2026 року згідно з постановою Кабміну № 236.

З 1 березня 2026 року згідно з постановою Кабміну № 236. На скільки зростуть виплати: Застосовується коефіцієнт підвищення 1,121 .

Застосовується коефіцієнт підвищення . Максимальна доплата: Розмір збільшення виплати не може перевищувати 2 595 гривень .

Розмір збільшення виплати не може перевищувати . Чи потрібно подавати заяву: Ні, перерахунок проводиться автоматично без особистого звернення отримувача.

Ні, перерахунок проводиться без особистого звернення отримувача. Коли прийдуть гроші: Проіндексовані суми за березень будуть виплачені у квітні.

Хто отримає підвищення

Індексація стосується потерпілих, яким призначено щомісячні страхові виплати, а також осіб, які мають право на такі нарахування у разі смерті потерпілого. Згідно з постановою № 236, виплати зростуть на коефіцієнт 1,121.

Механізм нарахування та ліміти

Процес перерахунку відбувається автоматично, тому громадянам не потрібно додатково звертатися до державних установ. Основні параметри оновлення:

Сума підвищення визначається індивідуально, залежно від поточного розміру виплати.

Встановлено граничну межу: максимальний розмір доплати після індексації не може перевищувати 2 595 гривень.

Коли надійдуть кошти

Згідно з правилами соціального страхування, кошти виплачуються наступного місяця після нарахування. Таким чином, проіндексовані суми за березень українці почнуть отримувати у квітні.

Перерахунок проводиться на виконання норм закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою підтримки вразливих верств населення.