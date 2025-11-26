"Всі стрибатимуть від радості": що у зливах розмови Віткоффа та Ушакова і що сказав Трамп

Американський спецпредставник Стів Віткофф радив Кремлю, як подати свої пропозиції щодо мирної угоди так, щоб їх прийняв Дональд Трамп. Реакція президента США не забарилася, в Конгресі вже розгорілася критика.

РБК-Україна розповідає, що в зливах Bloomberg, як на це реагує Трамп та самі учасники стенограми.

Розмова Віткоффа і Ушакова

Інформагенція Bloomberg опублікувала стенограми переговорів посадовців США та РФ. У першій спецпредставник Трампа Стів Віткофф радив помічнику глави Кремля Юрію Ушакову, як Путіну краще представити "мирний план" щодо України.

У другій - Ушаков і вже інший кремлівський посадовець Кирило Дмитрієв обговорюють, як передати американцям російські пропозиції, щоб ті подали їх як "свій план".

Агентство Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови Віткоффа з Ушаковим від 14 жовтня. Запис тривалістю понад 5 хвилин показує, як Віткофф дає поради представнику Кремля. Саме ця розмова, видається, стала початком мирної пропозиції США із 28 пунктів.

Зокрема, Віткофф пропонував організувати дзвінок Путіна Трампу перед візитом президента України Зеленського до Білого дому 17 жовтня.

"Я ось що скажу. Я думаю, що якщо ми зможемо врегулювати цю ситуацію між Росією та Україною, то всі стрибатимуть від радості", - цитує Віткоффа Bloomberg.

Натомість помічник глави Кремля поцікавився у нього, коли можна організувати розмову між Трампом і Путіним. Віткофф підтвердив, що така розмова "можлива та корисна", і запропонував, як "правильно підготувати контакт".

"Зеленський приїде в Білий дім у п'ятницю. Я піду на цю зустріч, тому що вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією зустріччю", - цитує Віткоффа Bloomberg.

Ушаков запитав Віткоффа, чи "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу. На що американець відповів згодою і також порекомендував, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази і сказав, що "Росія його підтримала і що він поважає президента США і "відзначив його роль у мирному процесі".

Також спецпредставник США пропонував розробити для України план миру з 20 пунктів на кшталт угоди щодо перемир’я в Секторі Газа. Під час розмови йшлося про можливий обмін територіями, зокрема щодо Донбасу, але Віткофф радив говорити про це "дуже делікатно".

Через два дні Трамп і Путін провели тривалу телефонну розмову, яку американський лідер назвав "продуктивною", і повідомив про підготовку саміту в Будапешті, який так і не відбулася.

Крім того, візит Зеленського 17 жовтня до Білого дому пройшов у напруженій атмосфері. Зокрема, українська делегація повернулася додому без далекобійних ракет Tomahawk про можливість надання яких президент США говорив незадовго до того.

Розмова Ушакова і Дмитрієва

Після розмови американського спецпредставника з Ушаковим, Віткофф зустрівся в Маямі з Кирилом Дмитрієвим, ще одним високопоставленим радником Кремля, який є головою Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та також брав участь у перемовинах РФ та США цього року.

Як розповідав сам Дмитрієв в інтерв'ю Axios, він провів три дні в Маямі з 24 жовтня. 29 жовтня Дмитрієв та Ушаков розмовляли телефоном та обговорювали, наскільки рішуче Москва повинна наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції, згідно з іншим записом, який теж опинився у Bloomberg.

У цій розмові Дмитрієв пропонує передати Віткоффу російський "начерк" мирного плану, щоб той міг його дещо переінакшити і видати план як "свій".

Фото: Стів Віткофф, Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв (Getty Images)

Ушаков натомість каже, що побоюється. Мовляв, "Віткофф змінить план і російські вимоги будуть неправильно витлумачені та неузгоджені". У відповідь на це Дмитрієв йому каже, що "скаже Віткоффу, аби той зберіг все слово у слово і що все буде зроблено акуратно".

Згодом Дмитрієв назвав "фейком" публікацію Bloomberg, де оприлюднено розшифровку його розмови Ушаковим.

"Фейк", - написав він у коментарях під постом Bloomberg в соцмережі Х.

Як Трамп відреагував на "злиті" записи

Президент США Дональд Трамп прокоментував злитий запис розмови Віткоффа та Ушакова, заявивши, що в таких консультаціях "немає нічого незвичайного".

Він сказав, що не слухав запис, але припустив, що його посланець "радив аналогічні речі й Україні".

На думку глави Білого дому, це "стандартний процес переговорів", коли "посередник продає умови обом сторонам", переконуючи кожну з них у поступках і вигодах.

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав Трамп.

Що каже Ушаков про злиті записи

Помічник Путіна стверджує, що витік розмов, опублікований Bloomberg, "не міг виходити від будь-кого з їх учасників". Він вважає найвірогіднішою версією витоку "прослуховування".

"Так, відбуваються контакти із закритого зв'язку, коли витоків практично не буває, якщо якась сторона спеціально їх не допустить. А бувають деякі розмови щодо WhatsApp, які загалом хтось якимось чином може, мабуть, послухати", - каже Ушаков.

За його словами, ніхто з учасників розмови "не зацікавлений в оприлюдненні змісту розмови".

"Можливо, хтось підслуховує. Хтось зливає інформацію, але це точно не ми", - стверджує Ушаков.

У США назвали Віткоффа "зрадником"

Після зливу даних розмов у Конгресі США вже закликали усунути Стіва Віткоффа від переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що Віткофф "цілком на боці Росії" і йому "не можна довіряти". Він закликав звільнити спецпосланця через те, що той дискредитував себе.

"Хіба російський проплачений агент зробив би гірше за нього? Його слід звільнити", - написав Бейкон.

Республіканець Браян Фіцпатрік і демократ Тед Льо теж назвали ситуацію серйозною, назвавши Віткоффа "справжнім зрадником".

The Telegraph зазначає, що Віткофф радив Ушакову "засипати Трампа похвалою", що ставить під сумнів весь процес переговорів та натякає на його надмірну близькість до Москви.

Sky News називає Віткоффа "корисним ідіотом", який посилив загрози для України та Європи. У звичайних умовах, як зазначає видання, такий чиновник був звільнений як "безнадійно скомпрометований", але за Трампа скандали "перестали щось означати".

"Мирний план США" виявився російським?

Сенатор Ангус Кінг заявив, що держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі з критиками 28-пунктного плану Трампа сказав: документ "не був планом адміністрації, а списком побажань Росії". Сам Рубіо це заперечив.

Втім, західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що план базувався на документі російського авторства і був переданий адміністрації Трампа минулого місяця.

Фото: зустріч Зеленського із Трампом 17 жовтня (Getty Images)

Так, в середині жовтня Москва надіслала американським високопосадовцям текст з умовами завершення війни, включно з поступками, які Україна відкидала, зокрема щодо частини території на сході країни.

Журналісти звернули увагу, що деякі формулювання виглядають природно російською, але дивно звучать англійською.

За даними Reuters, деякі посадовці США, серед них Рубіо, дали зрозуміти, українська сторона навряд чи погодиться на такі вимоги.