Ушаков відреагував на витік розмови з Віткоффом: "Хтось зливає, але не ми"

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що нібито не має уявлення, звідки ЗМІ взяли дані про зміст його телефонних розмов зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами Ушакова, він часто спілкується телефоном із Віткоффом, але подробиць розмов не розкрив. Щодо контактів із Дмитрієвим він зазначив, що той є представником Росії, тому немає нічого незвичного в таких дзвінках.

На питання журналіста про те, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена ЗМІ, Ушаков відповів, що не коментуватиме, оскільки ці бесіди є конфіденційними.

Кремлівський чиновник також висловив припущення, що телефонні розмови могли прослуховуватися третіми сторонами.

""Можливо, хтось підслуховує. Хтось зливає інформацію, але це точно не ми", - заявив Ушаков.

На питання про мотиви витоків він припустив, що їх роблять, щоб "створити нам перешкоди". Ушаков додав, що такі дії навряд чи спрямовані на покращення відносин, які й так налагоджуються важко і потребують подібних контактів.

Він також підкреслив, що попередньо домовлено про візит Віткоффа до Москви наступного тижня разом із кількома представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, які займаються питаннями, пов’язаними з Україною.