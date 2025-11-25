Зустріч Зеленського і Трампа щодо мирної угоди: Умєров назвав терміни

Після переговорів у Женеві були узгоджені ключові умови мирної угоди щодо України. Візит президента Володимира Зеленського до США очікується у найближчу можливу дату в листопаді.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони і член перемовної делегації Рустем Умєров у Telegram .

Він додав, що Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США у "найближчу можливу дату в листопаді", щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з американським президентом Дональдом Трампом.

"Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках", - заявив секретар РНБО.

За словами Умєрова, українська та американська делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Переговори в Женеві і їхні передумови

У США підготували "мирний план" для завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

Зокрема, документ передбачав скорочення чисельності Збройних сил України до 600 000, відмову від членства в НАТО із внесенням цього в Конституцію та Статут Альянсу, фактичну передачу Росії Донецької, Луганської областей та Криму, а також визнання російським окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

22 листопада була сформована українська делегація для переговорів зі США у Швейцарії на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

23 листопада делегація розпочала зустрічі в Женеві з американською стороною, яку представляли держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа та його зять Джаред Кушнер.

Після зустрічі делегації узгодили оновлений рамковий документ щодо миру.

Попередній варіант плану, який складався з 28 пунктів, після обговорення скоротили до 19 ключових положень.

Як з'ясувало РБК-Україна, з плану, зокрема прибрали питання амністії, а також радикальне скорочення української армії.

Остаточні рішення тепер ухвалюватимуть президенти США і України.