Трамп уточнив, коли Віткофф вирушить до Путіна щодо мирної угоди

Американський лідер Дональд Трамп уточнив, коли його спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви на переговори щодо мирної угоди, на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Вони, як я розумію, зустрінуться з президентом Путіним наступного тижня в Москві", - повідомив Трамп. Також він не виключив, що Віткофф, імовірно, поїде в російську столицю разом із його зятем Джаредом Кушнером, який брав участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві. "Не впевнений щодо Джареда, але він залучений у процес, розумний хлопець", - заявив глава Білого дому.