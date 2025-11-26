Трамп уточнив, коли Віткофф вирушить до Путіна щодо мирної угоди
Американський лідер Дональд Трамп уточнив, коли його спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви на переговори щодо мирної угоди, на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Вони, як я розумію, зустрінуться з президентом Путіним наступного тижня в Москві", - повідомив Трамп.
Також він не виключив, що Віткофф, імовірно, поїде в російську столицю разом із його зятем Джаредом Кушнером, який брав участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві.
"Не впевнений щодо Джареда, але він залучений у процес, розумний хлопець", - заявив глава Білого дому.
Переговори щодо мирного плану США
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що Віткофф проведе переговори з Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною і Росією.
Що стосується просування за так званим мирним планом США, днями українська сторона, європейці та американські представники провели переговори в Женеві. У результаті, як повідомляли ЗМІ, замість 28 пунктів плану залишили 19.
Нібито виключили з мирного плану, зокрема, територіальні поступки РФ і скорочення чисельності української армії.
Водночас у Кремлі заявили, що не приймуть план, якщо в ньому не будуть передбачені умови, озвучені Путіним на Алясці, коли він зустрічався з Трампом 15 серпня.