Трамп відреагував на злиту нібито розмову Віткоффа та його поради Кремлю: що сказав
Президент США Дональд Трамп відреагував на розшифровку Bloomberg, де спецпредставник Стів Віткофф нібито підказує росіянам, як сподобатися і привернути до себе американського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
За словами Трампа, у цьому немає нічого незвичайного.
"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав президент США.
Він також додав, що не чув злите аудіо, але додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні.
"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", - резюмував Трамп.
Про яку розмову йдеться і до чого тут мирний план США
Нагадаємо, цієї ночі Bloomberg опублікувало на сайті розшифровку двох телефонних розмов.
Перша розмова нібито була між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і помічником Путіна Юрієм Ушаковим 14 жовтня.
Згідно з розшифровкою, американець радив росіянам, як краще главі Кремля Володимиру Путіну представити представити Трампу російські пропозиції щодо миру, наполігши, що дзвінок має бути до того, як у Білий дім приїде президент України Володимир Зеленський.
У межах цієї бесіди Віткофф порекомендував, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо Гази, сказати, що він людина, яка бореться за мир, і додати, що Віткофф і Ушаков обговорювали розробку подібного мирного плану з питання України.
У другій стенограмі вже фігурували нібито Ушаков і російський посланник Кирило Дмитрієв. Вони обговорювали, що другий передасть Віткоффу розроблений мирний план, але Ушаков побоювався, що США можуть його змінити не на користь РФ.
Водночас Bloomberg зазначило, що не може точно підтвердити, які саме пропозиції Москва передала Вашингтону і якою мірою вони вплинули на план із 28 пунктів. Йдеться про первісний документ, який у неділю 23 листопада було змінено в Женеві.
Сам Дмитрієв уже відреагував на публікацію, заявивши в соцмережі Х, що матеріал Bloomberg нібито є фейком.