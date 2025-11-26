Трамп відреагував на злиту нібито розмову Віткоффа та його поради Кремлю: що сказав

Президент США Дональд Трамп відреагував на розшифровку Bloomberg, де спецпредставник Стів Віткофф нібито підказує росіянам, як сподобатися і привернути до себе американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, у цьому немає нічого незвичайного.

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав президент США.

Він також додав, що не чув злите аудіо, але додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні.

"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", - резюмував Трамп.