Трамп натякнув, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 22 пунктів

Середа 26 листопада 2025 09:14
UA EN RU
Трамп натякнув, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 22 пунктів Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський мирний план для завершення війни України з Росією, який спершу складався з 28 пунктів, був скорочений до 22 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, яку він зробив на борту Air Force One.

Під час розмови з журналістами американський лідер підкреслив, що початкові матеріали були лише базовою схемою.

"Ну, це була просто карта. Все, що це було, це карта. Це не був план, це була концепція, а потім вони взяли кожен із 28 пунктів, а потім дійшли до 22 пунктів. Багато хто з них був вирішений, і насправді дуже сприятливо. Тож подивимося, що буде", - сказав Трамп.

Він також прокоментував інформацію про нібито дедлайн для укладення угоди, який пов’язували з 27 листопада.

"Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому… У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн для мене? Коли все закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей", - заявив президент США.

Окремо Трампа запитали, чи не передбачає запропонований підхід надто великих територіальних поступок від України. Він відповів, що ситуація на фронті розвивається в одному напрямку.

"Якщо ви подивитесь на те, як це зараз відбувається, фронт рухається в одному напрямку, тож це земля, яка може дістатися Росії за декілька місяців у будь-якому разі. Тож запитання в тому, чи хочете ви втратити ще 50-60 тисяч людей", - наголосив Трамп.

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно західна преса опублікувала новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

На тлі публікації документа в Женеві стартували українсько-американські переговори, що тривали 23 та 24 листопада. Після консультацій початковий варіант плану скоротили з 28 до 19 пунктів.

Українська делегація за підсумками зустрічей повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди" та зазначила, що візит президента Володимира Зеленського до США може відбутися "у найближчу можливу дату в листопаді" для подальших домовленостей із Трампом.

