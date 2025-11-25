Мирний план США у роботі. Яка позиція України та Європи та хто веде переговори з РФ

Триває другий тиждень обговорення мирного плану США щодо завершення війни в Україні. У Білому домі заявляють про значний прогрес в переговорах, а Україна чекає зустрічі з американським лідером для обговорення окремих питань.

Детальніше про те, на якому етапі наразі мирний план та чого очікувати найближчим часом - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Мирний план: позиція України

Україна минулого тижня підтвердила обговорення з США мирного плану. Цими вихідними в Женеві відбулися переговори з американською делегацією. Як результат - 28 пунктів мирного плана вдалося скоротити (за даними ЗМІ до 19), а також прибрати спірні питання.

Конкретного тексту оновленого мирного плану наразі офіційно не опубліковано. Проте, за даними джерел РБК-Україна, наразі в документі немає питання щодо обмеження чисельності ЗСУ. Також з документу прибрали питання щодо амністії за злочини, вчинені під час війни.

Також повідомлялося, що окремі пункти плану будуть обговорюватися на зустрічі президента України Володимир Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Це, зокрема, питання територій.

Сьогодні вранці секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна хотіла б організувати зустріч з Трампом до кінця місяця. Голова ОП Андрій Єрмак був ще більш конктретним, назвавши дату 27 листопада як бажану для зустрічі.

Мирний план: позиція США

Минулого тижня Дональд Трамп, підтверджуючи наявність мирного плану, також назвав і дедлайн Україні для відповіді. Лідер США заявляв, що Україна має дати відповідь по плану до 27 листопада.

Однак, цього тижня джерела РБК-Україна зазначали, що наразі дедлайн не є актуальним, оскільки робота над документом триває і вона конструктивна.

Сьогодні ж у Білому домі заявили, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу в напрямку мирної угоди.

"Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США", - написала в Х прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Мирний план: позиція Європи

Европейські союзники України, реагуючи на мирний план США, минулого тижня, заявляли, що працюватимуть над своїми пропозиціями. Однак вже сьогодні британський прем'єр Кір Стармер заявив, що альтернативи не буде.

"Ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - заявив він.

Сьогодні ж під головуванням Стармера зібралась віртуальна зустріч "коаліції рішучих". Європейські лідери зробили низку заяв і про перспективи миру для України.

Зокрема, Стармер заявив, що на думку Зеленського, більша частина мирного плану може бути прийнята. Він також закликав європейців посилити свої зобов’язання щодо можливої миротворчої операції в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори отримують новий імпульс і нарешті є щанс досягти реального прогресу на шляху до миру. За його словами, зусилля щодо припинення війни в Україні перебувають на "вирішальному етапі".

"Україні потрібний набір дуже надійних гарантій безпеки, а не паперових гарантій", - сказав він.

Мирний план: що каже Росія

Росіяни спершу довго заперечували існування мирного плану, заявляючи, що нічого про це не знають. І це при тому, що за даними ЗМІ, до розробки мирного плану залучався соратник Путіна Кирило Дмирієв. Потім в Кремлі все ж підтвердили, що знають про документ і бачили "драфт" з 28 пунктів. Офіційно ж їм нібито план не показували.

Втім, за даними ЗМІ, вчора та сьогодні в Абу-Дабі проходять переговори міністра армії США Дена Дрісколла з російською стороною. Хто перебуває в ОАЄ від Росії, не розголошується. За даними ЗМІ, Дрісколл, який до цього зустрічався з українською стороною у Києві та Женеві, обговорює з російською стороною оновлений план.

Крім того, за даними західних ЗМІ, в Абу-Дабі наразі перебуває і очільник ГУР Кирило Буданов. Він входив і до української делегації в Женеві.