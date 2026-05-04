Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Врожай під загрозою: по яких рослинах рекордні заморозки у квітні "вдарили" найбільше

15:02 04.05.2026 Пн
3 хв
Кінець квітня став однією з найхолодніших декад починаючи з 1961 року
aimg Ірина Костенко
Деякі рослини постраждали від квітневих заморозків більше, ніж інші (фото ілюстративне: Getty Images)

В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови наприкінці квітня та пояснили, які сільськогосподарські культури суттєво постраждали від інтенсивних заморозків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Рекордна аномалія: третя декада квітня 2026 року стала однією з найхолодніших за останні 65 років.
  • Екстремальні умови: окрім заморозків, погіршення ситуації спричинили місцями сильні шквали, сніг і навіть град.
  • Ситуація з посівами: холод наприкінці квітня сповільнив ріст озимих та ярих культур, проте загальний їхній стан фахівці оцінюють як задовільний.
  • Загроза для садів: через інтенсивні нічні заморозки суттєво постраждали деякі плодові дерева (зокрема абрикоси, персики та черешні).

Особливості погоди наприкінці квітня

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, у третій декаді квітня спостерігалася прохолодна, а у другій половині декади - дуже холодна для квітня погода.

У цей період в Україні зафіксували:

У деяких районах північних та східних областей утворювався навіть тимчасовий сніговий покрив.

Якими були температури у цей період

В Укргідрометцентрі повідомили, що у найхолодніші дні цього періоду середні добові температури були нижчими від норми на 5-9°С.

В цілому рівень середньої за декаду температури повітря на всій території країни:

  • виявився значно нижчим від середніх багаторічних;
  • відповідав показникам кінця березня - початку квітня (за нормою).

"Це була одна з найхолодніших декад кінця квітня починаючи з 1961 року", - констатували експерти.

Де фіксували найменше та найбільше опадів

Українцям розповіли, що впродовж третьої декади квітня на всій території країни відмічалися нерівномірні опади.

Так, значно меншою за норму їх кількість була у західній частині України.

Тим часом на сході - опадів було "переважно більше норми".

Агрометеорологічні умови третьої декади квітня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як розвивались сільськогосподарські культури

За даними фахівців, в цілому впродовж декади агрометеорологічні умови для вегетації більшості сільськогосподарських культур складалися задовільно.

Уточнюється, що вологозабезпечення посівів в усіх шарах ґрунту було:

  • оптимальним;
  • достатнім.

При цьому посіви ранніх ярих культур знаходилися (в основному) у фазі масових сходів.

"Для озимих культур, у яких тривало або розпочалося формування репродуктивних органів, умови складалися цілком задовільно", - зауважили в УкрГМЦ.

Однак "через дефіцит ефективного тепла їх ріст та розвиток уповільнювався".

Які культури постраждали від заморозків найбільше

В Укргідрометцентрі повідомили, що зниження температури повітря до 2-6°С морозу було найбільш небезпечним для плодових культур.

Особливо - для кісточкових.

Так, через наявність тривалих та інтенсивних заморозків відмічалося пошкодження квіток, почорніння та опадання цвіту, зокрема:

  • в абрикоса;
  • у персика;
  • у черешні;
  • у груші;
  • у вишні.

