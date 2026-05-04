Врожай під загрозою: по яких рослинах рекордні заморозки у квітні "вдарили" найбільше

В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови наприкінці квітня та пояснили, які сільськогосподарські культури суттєво постраждали від інтенсивних заморозків.
РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, у третій декаді квітня спостерігалася прохолодна, а у другій половині декади - дуже холодна для квітня погода.
У цей період в Україні зафіксували:
У деяких районах північних та східних областей утворювався навіть тимчасовий сніговий покрив.
В Укргідрометцентрі повідомили, що у найхолодніші дні цього періоду середні добові температури були нижчими від норми на 5-9°С.
В цілому рівень середньої за декаду температури повітря на всій території країни:
"Це була одна з найхолодніших декад кінця квітня починаючи з 1961 року", - констатували експерти.
Українцям розповіли, що впродовж третьої декади квітня на всій території країни відмічалися нерівномірні опади.
Так, значно меншою за норму їх кількість була у західній частині України.
Тим часом на сході - опадів було "переважно більше норми".
За даними фахівців, в цілому впродовж декади агрометеорологічні умови для вегетації більшості сільськогосподарських культур складалися задовільно.
Уточнюється, що вологозабезпечення посівів в усіх шарах ґрунту було:
При цьому посіви ранніх ярих культур знаходилися (в основному) у фазі масових сходів.
"Для озимих культур, у яких тривало або розпочалося формування репродуктивних органів, умови складалися цілком задовільно", - зауважили в УкрГМЦ.
Однак "через дефіцит ефективного тепла їх ріст та розвиток уповільнювався".
В Укргідрометцентрі повідомили, що зниження температури повітря до 2-6°С морозу було найбільш небезпечним для плодових культур.
Особливо - для кісточкових.
Так, через наявність тривалих та інтенсивних заморозків відмічалося пошкодження квіток, почорніння та опадання цвіту, зокрема:
