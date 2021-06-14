ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Впервые с Байденом, но без Украины. В Брюсселе стартует саммит НАТО: все подробности

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 12:47
Впервые с Байденом, но без Украины. В Брюсселе стартует саммит НАТО: все подробности Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО, который впервые пройдет с участием Джо Байдена в качестве президента США. Встреча проходит в узком кругу, и Украину на нее не пригласили, хотя Киев очень рассчитывал на присутствие.

РБК-Украина собрало все, что известно перед началом саммита.

Программа саммита

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня уже выступил с предварительными заявлениями, но официальное начало саммита запланировано на 14:00 по Киеву.

В повестке дня значится, что в 14:30 начнется заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. А в 17:15 генсек выйдет на пресс-конференцию. Отметим, в повестке дня не указано участие в ней лидеров стран-участниц альянса.

Угроза со стороны России и ситуация в Украине

Еще накануне Белый дом выступил с заявлением о том, что союзники возьмут на себя обязательство по реализации новых военных концепций и стратегий, чтобы противодействовать угрозам.

Кроме того, Вашингтон подчеркнул, что НАТО продолжит следить за ситуацией в Украине и развертыванием российских войск.

А сегодня Столтенберг высказался чуть более конкретно и подчеркнул, что НАТО будет наращивать военный потенциал для сдерживания РФ.

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - отметил он.

Китайский вопрос

Китайский вопрос станет одной из центральных тем сегодняшнего саммита.

"Мы также обсудим Китай. Мы должны сотрудничать в таких вопросах, как климатические изменения, контроль вооруженных сил. Но Китай наращивает свои вооруженные силы, увеличивает влияние", - сказал генсек НАТО.

Консультации перед встречей Байдена и Путина

Лидеры стран-участниц НАТО сегодня проведут консультации с Байденом перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

"Я уверен, что лидеры НАТО получат возможность проконсультироваться с президентом Байденом накануне его встречи с президентом Путиным", - отметил Столтенберг.

Коллективный ответ на атаки в космосе

Также на сегодняшнем саммите ожидается, что будет согласовано изменение ст. 5 Договора о коллективной безопасности. Эти изменения предполагают, что любая атака на участника альянса в космосе автоматически будет приравнена к атаке на НАТО.

Перспектива членства Украины в НАТО

Вопрос о перспективах членства Украины в НАТО, в частности, возможность предоставления дорожной карты Йенс Столтенберг упомянул косвенно, отвечая на вопрос о Грузии. Сделать вывод о перспективах Киева можно на основании слов о том, что саммит подтвердит обещания, которые давались в том числе Украине на встрече в Бухаресте в 2008 году,

"Я жду, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов. Включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не обсуждали никаких сроков, мы также будем называть никаких дат и сегодня", - отметил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на скорое вступление Киева в НАТО. Он также хочет, чтобы страны-участницы блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.

До этого сообщалось, что у НАТО нет консенсуса по поводу предоставления Плана действий по членству для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Йенс Столтенберг Джозеф Байден саммит
NEWS
Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram
Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков