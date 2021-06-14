Впервые с Байденом, но без Украины. В Брюсселе стартует саммит НАТО: все подробности

Сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО , который впервые пройдет с участием Джо Байдена в качестве президента США. Встреча проходит в узком кругу, и Украину на нее не пригласили, хотя Киев очень рассчитывал на присутствие.

РБК-Украина собрало все, что известно перед началом саммита.

Программа саммита

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня уже выступил с предварительными заявлениями, но официальное начало саммита запланировано на 14:00 по Киеву.

В повестке дня значится, что в 14:30 начнется заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. А в 17:15 генсек выйдет на пресс-конференцию. Отметим, в повестке дня не указано участие в ней лидеров стран-участниц альянса.

Угроза со стороны России и ситуация в Украине

Еще накануне Белый дом выступил с заявлением о том, что союзники возьмут на себя обязательство по реализации новых военных концепций и стратегий, чтобы противодействовать угрозам.

Кроме того, Вашингтон подчеркнул, что НАТО продолжит следить за ситуацией в Украине и развертыванием российских войск.

А сегодня Столтенберг высказался чуть более конкретно и подчеркнул, что НАТО будет наращивать военный потенциал для сдерживания РФ.

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - отметил он.

Китайский вопрос

Китайский вопрос станет одной из центральных тем сегодняшнего саммита.

"Мы также обсудим Китай. Мы должны сотрудничать в таких вопросах, как климатические изменения, контроль вооруженных сил. Но Китай наращивает свои вооруженные силы, увеличивает влияние", - сказал генсек НАТО.

Консультации перед встречей Байдена и Путина

Лидеры стран-участниц НАТО сегодня проведут консультации с Байденом перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

"Я уверен, что лидеры НАТО получат возможность проконсультироваться с президентом Байденом накануне его встречи с президентом Путиным", - отметил Столтенберг.

Коллективный ответ на атаки в космосе

Также на сегодняшнем саммите ожидается, что будет согласовано изменение ст. 5 Договора о коллективной безопасности. Эти изменения предполагают, что любая атака на участника альянса в космосе автоматически будет приравнена к атаке на НАТО.

Перспектива членства Украины в НАТО

Вопрос о перспективах членства Украины в НАТО, в частности, возможность предоставления дорожной карты Йенс Столтенберг упомянул косвенно, отвечая на вопрос о Грузии. Сделать вывод о перспективах Киева можно на основании слов о том, что саммит подтвердит обещания, которые давались в том числе Украине на встрече в Бухаресте в 2008 году,

"Я жду, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов. Включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не обсуждали никаких сроков, мы также будем называть никаких дат и сегодня", - отметил он.