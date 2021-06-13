НАТО - это не "охрана союзников за деньги", - Байден

США не рассматривают НАТО как "охрану союзников за деньги" . Главная задача Альянса - защита входящих в него стран и поддержание безопасности.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN .

"Мы больше не рассматриваем НАТО как защиту (союзников — ред.) за деньги. Мы считаем, что НАТО важно для нашей способности поддерживать общую безопасность", - сказал Байден.

Он также подтвердил приверженность США к коллективной защите Альянса. "Я хочу, чтобы они знали, что мы считаем 5 статью в уставе НАТО священным долгом", - уточнил американский президент.

"Я вскоре отправлюсь в Брюссель, где пройдет саммит НАТО. Многие из присутствующих здесь соберутся там за столом переговоров", — добавил он.