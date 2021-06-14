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Военный потенциал НАТО будут наращивать для противодействия России, - генсек

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 08:48
Военный потенциал НАТО будут наращивать для противодействия России, - генсек Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также заявил о важности санкций, введенных против России.

Об этом генсек НАТО заявил в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, подход НАТО к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - заявил Столтенберг.

Он заявил, что Альянс будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, сообщил генсек.

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия".

Напомним, Джо Байден признал, что отношения России и США находятся на низком уровне.

Отметим, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО.

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