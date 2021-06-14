Вперше з Байденом, але без України. У Брюсселі стартує саміт НАТО: всі подробиці

Сьогодні в Брюсселі стартує саміт НАТО , який вперше пройде за участю Джо Байдена в якості президента США. Зустріч проходить у вузькому колі, і Україну на неї не запросили, хоча Київ дуже розраховував на присутність.

РБК-Україна зібрало все, що відомо перед початком саміту.

Програма саміту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні вже виступив з попередніми заявами, але офіційний початок саміту заплановано на 14:00 за Києвом.

В порядку денному значиться, що о 14:30 розпочнеться засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів. А о 17:15 генсек вийде на прес-конференцію. Зазначимо, на порядку денному не вказано участь у ній лідерів країн-учасниць альянсу.

Загроза з боку Росії та ситуація в Україні

Ще напередодні Білий дім виступив із заявою про те, що союзники візьмуть на себе зобов'язання щодо реалізації нових військових концепцій і стратегій, щоб протидіяти загрозам.

Крім того, Вашингтон підкреслив, що НАТО продовжить стежити за ситуацією в Україні і розгортанням російських військ.

А сьогодні Столтенберг висловився трохи більш конкретно і підкреслив, що НАТО нарощуватиме військовий потенціал для стримування РФ.

"Ми зараз здійснили найсерйозніше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високим ступенем готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - зазначив він.

Китайське питання

Китайське питання стане однією з центральних тем сьогоднішнього саміту.

"Ми також обговоримо Китай. Ми повинні співпрацювати в таких питаннях, як кліматичні зміни, контроль збройних сил. Але Китай нарощує свої збройні сили, збільшує вплив", - сказав генсек НАТО.

Консультації перед зустріччю Байдена і Путіна

Лідери країн-учасниць НАТО сьогодні проведуть консультації з Байденом перед його зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним у Женеві.

"Я впевнений, що лідери НАТО отримають можливість проконсультуватися з президентом Байденом напередодні його зустрічі з президентом Путіним", - зазначив Столтенберг.

Колективна відповідь на атаки в космосі

Також на сьогоднішньому саміті очікується, що буде погоджено зміни до ст. 5 Договору про колективну безпеку. Ці зміни передбачають, що будь-яка атака на учасника альянсу в космосі автоматично буде прирівняна до атаки на НАТО.

Перспектива членства України в НАТО

Питання про перспективи членства України в НАТО, зокрема, можливість надання дорожньої карти Єнс Столтенберг згадав побічно, відповідаючи на питання про Грузію. Зробити висновок про перспективи Києва можна на підставі слів про те, що саміт підтвердить обіцянки, які давалися в тому числі Україні на зустрічі в Бухаресті в 2008 році,

"Я чекаю, що лідери сьогодні підтвердять рішення, які приймалися раніше щодо приєднання нових членів. Включаючи заяву про те, що Грузія стане членом НАТО. Але ми не обговорювали ніяких термінів, ми також будемо називати ніяких дат і сьогодні", - зазначив він.