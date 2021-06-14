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На саммите НАТО будут говорить об угрозе России и ситуации в Украине, - Белый дом

Новина українською →
США, Понедельник 14 июня 2021 00:32
На саммите НАТО будут говорить об угрозе России и ситуации в Украине, - Белый дом Фото: на саммите НАТО обсудят Украину (flic)
Автор: Наталья Скороход

На саммите НАТО будут говорить об угрозе России и других стран. Также обсудят ситуацию в Украине.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В частности сообщается, что на саммите НАТО союзники возьмут на себя обязательство по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России и других стран.

Также сообщается, что НАТО продолжит следить за ситуацией в Украине и развертыванием российских войск на украинской границе.

"НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Также в Белом доме отметили, что лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО.

"Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства", - говорится в сообщении.

Отметим, что 14 июня президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, который соберет лидеров всех 30 союзных государств.

Напомним, что Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями еще год назад. Это дает нам некоторые преимущества и привилегии.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 активно обсуждали Украину и российскую агрессию. Там призвали Россию вывести войска с нашей территории.

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