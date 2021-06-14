Саммит НАТО расширит действие коллективной обороны на космос, - Столтенберг
На саммите НАТО, который сегодня пройдет в Брюсселе, ожидается, что альянс расширит действие коллективной обороны на космос. Это означает, что нападение на союзника в космосе, в том числе на космический аппарат, будет поводом для коллективного ответа.
Об этом на онлайн-дискуссии перед открытием саммита заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, одной из тем саммита должна стать борьба с угрозами в киберпространстве и космосе.
"НАТО подтвердит, что нападения на космические аппараты альянса или нападения из космоса могут привести к коллективному ответу", - отметил Столтенберг.
Таким образом статья, которая касается принципов коллективной самообороны НАТО, будет распространена не только на землю, воду и воздух, но и на космическое пространство.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО внесет изменение в статью о коллективной обороне, чтобы приравнять нападение на космический спутник одного из членов альянса к нападению на НАТО.
Он уточнил, что в случае принятия такого решения 5 статья устава НАТО о коллективной безопасности может быть применена в случае нападения в космосе.
Он также говорил, что НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России.