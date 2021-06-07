У НАТО нет консенсуса по поводу ПДЧ для Украины, - заместитель генсека

"Мы организация из 30 стран, которые работают на основе консенсуса. И прежде чем прийти к единому решению, нам нужно достичь консенсуса. А сегодня у нас нет консенсуса по этому вопросу (предоставления ПДЧ для Украины, - ред.) ", - отметил он.

По его словам, Украина должна проводить европейские реформы в первую очередь не для того, чтобы попасть в какую-либо организацию, а ради своего народа. В таком случае все устремления увенчаются успехом.