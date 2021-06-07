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У НАТО нет консенсуса по поводу ПДЧ для Украины, - заместитель генсека

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Понедельник 07 июня 2021 18:14
У НАТО нет консенсуса по поводу ПДЧ для Украины, - заместитель генсека Фото: заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ (facebook.com/AspenInstituteRomania)
Автор: РБК-Украина

Страны-участницы НАТО не достигли консенсуса по поводу предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в Украине. Поэтому украинской стороне следует продолжать реформы.

Об этом на конференции Democracy in action заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Мы организация из 30 стран, которые работают на основе консенсуса. И прежде чем прийти к единому решению, нам нужно достичь консенсуса. А сегодня у нас нет консенсуса по этому вопросу (предоставления ПДЧ для Украины, - ред.) ", - отметил он.

По его словам, Украина должна проводить европейские реформы в первую очередь не для того, чтобы попасть в какую-либо организацию, а ради своего народа. В таком случае все устремления увенчаются успехом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за промедление с предоставлением Плана действий по членству в НАТО. По его словам, это усиливает позиции России в Европе.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".

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