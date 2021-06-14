Лидеры НАТО проконсультируются с Байденом перед его встречей с Путиным, - Столтенберг

Лидеры НАТО должны провести консультации с президентом США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Это должно произойти на саммите Альянса, который начался сегодня в Брюсселе .

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса.

"Я уверен, что лидеры НАТО получат возможность проконсультироваться с президентом Байденом накануне его встречи с президентом Путиным", - сказал Столтенберг.

На саммите НАТО, который начался 14 июня в Брюсселе, будет обсуждена политика Альянса в отношении Китая и России. Страны блока также должны открыть "новую главу" в трансатлантических отношениях.

Столтенберг отметил, что отношения с Россией из-за ее агрессии находятся на самом низком уровне с конца Холодной войны. Он выразил уверенность, что в отношении России нужно комбинировать прочную защиту с диалогом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также заявил о важности санкций, введенных против России.

По его словам, подход НАТО к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

Он заявил, что Альянс будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.