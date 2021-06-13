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Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО

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Киев, Воскресенье 13 июня 2021 13:32
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.

Об этом глава ОП заявил в интервью газете la Repubblica.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что украинцы сейчас находятся в опасности и им необходима помощь.

"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", - заявил Ермак.

По его словам, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены НАТО". Украина ожидает конкретных и активных действий со стороны Альянса.

Напомним, Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня прошлого года.

Отметим, у Зеленского назвали самые дружественные к Украине государства.

В Раде рассчитывают на влияние Польши и Литвы в получении Украиной членства в НАТО.

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Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО
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