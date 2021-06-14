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НАТО на саммите в Брюсселе обсудит Россию и Китай

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 11:35
НАТО на саммите в Брюсселе обсудит Россию и Китай Фото: НАТО на саммите обсудит Россию и Китай (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

На саммите НАТО, который начался 14 июня в Брюсселе, будет обсуждена политика Альянса в отношении Китая и России. Страны блока также должны открыть "новую главу" в трансатлантических отношениях.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса.

Он отметил, что отношения с Россией из-за ее агрессии находятся на самом низком уровне с конца Холодной войны.

"Сегодня мы откроем новую главу в наших трансатлантических отношениях. Лидеры обсудят ряд вопросов, среди которых Россия. Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне с конца Холодной войны. Это из-за российских агрессивных действий", - сказал Столтенберг.

Он выразил уверенность, что в отношении России нужно комбинировать прочную защиту с диалогом.

Также Столтенберг отметил важность обсуждения России в преддверии переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Мы также обсудим Китай. Мы должны сотрудничать в таких вопросах, как климатические изменения, контроль вооружённых сил. Но Китай наращивает свои вооруженные силы, увеличивает влияние", - отметил Столтенберг.

В связи с этим лидеры намерены заняться вопросом коллективной безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также заявил о важности санкций, введенных против России.

По его словам, подход НАТО к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

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