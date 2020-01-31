ВОЗ объявила ЧС, а в Украину прибыл Помпео: новости за 30 января

Коллаж РБК-Украина

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, главе ФГИ предлагали 5 млн долларов взятки, в Украину прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Подробнее о том, что произошло в четверг, 30 января, - в материале РБК-Украина

Помпео прибыл в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замглавы украинского МИД Егора Божка.

Дипломат опубликовал фото Помпео в киевском аэропорту "Борисполь" и подчеркнул, что в ходе визита ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Взятка главе Фонда госимущества: задержали три человека

Правоохранители задержали трех человек, которые предлагали взятку главе Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным бюро, 29 января детективы задержали трех человек во время предоставления руководителю Фонда госимущества части взятки в размере 50 тысяч долларов. Следствие установило, что злоумышленники предлагали чиновнику 5 млн долларов за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" определенного лица.

Грымчака отпустили из-под стражи под домашний арест

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Об этом написал его адвокат Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook.

Напомним, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе 2019 года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной угрозой

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.

В РФ заявили об отсутствии договоренности о новом обмене пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Москальковой, на данный момент она не участвует в организации обмена пленными между Украиной и РФ. "Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении", - заявила Москалькова.

В Харькове полиция ввела операцию "Сирена" из-за взрыва и выстрелов

В Харькове вчера, 3- января, возле дома по улице Кузнечной произошел взрыв и были слышны выстрелы. По данным правоохранителей, около 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины, что в Шевченковском районе города были слышны сильный взрыв и выстрелы. По указанному адресу сразу выехали следователи и взрывотехники.

Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором мог находиться пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение автомобиля. В городе введена операция "Сирена".

Палестина пригрозила Израилю выходом из всех соглашений

Палестина пригрозила Израилю выходом из всех соглашений в случае аннексии Иорданской долины. Соответствующее письмо в четверг направил президента Палестины Махмуд Аббас премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Напомним, в ноябре 2019 года Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан. На такой шаг Нетаньяху пошел после того, как в США заявили об изменении своей позиции в отношении израильских поселений на Западном берегу.

На днях президент США Дональд Трамп представил мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно плану предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.

Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото "расклейщиков"

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко. Провокационную рекламу расклеили в ночь с 29 на 30 января сразу в некоторых районах столицы. Плакаты очень оперативно сняли коммунальщики, и уже 30 января были задержаны подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что троих расклейщиков доставили в управление полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств. "Героям дня" инкриминируют статью Уголовного кодекса 356 "Самоуправство".

Самолет из Украины экстренно сел в Москве

В российском аэропорту Домодедово экстренно сел борт, который выполнял рейс из украинского города Симферополь в столицу России. Как сообщают российские СМИ, одна из пассажирок начала угрожать взорвать себя и весь самолет. Экипаж лайнера сообщил диспетчерам о критической ситуации. Разрешение на посадку им выдали.

Позже стало известно, что имя пассажирки - Антонина Полодиянцева. Ей 35 лет и она переборщила с алкогольными напитками. Женщину задержали, а пассажиров начали выпускать из самолета.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на февраль

В феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градусов мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Также в течение последнего месяца зимы ожидаются сильный ветер и метели