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Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан

Новости » В мире     19.11.2019 - 19:45
Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины реки Иордан
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Одобрение законопроекта произошло после изменения политики США в отношении израильских поселений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект об аннексии долины на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что на такой шаг Нетаньяху пошел после того, как в США заявили об изменении своей позиции в отношении израильских поселений на Западном берегу. Согласно заявлению Госсекретаря США Майка Помпео, Америка больше не считает, что израильские поселения нарушают международное право.

Напомним, до в сентября накануне парламентских выборов в Израиле Нетаньяху заявил, что планирует подать закон об аннексии Иорданской долины. Премьер пообещал "применить суверенитет Израиля" ко всем израильским поселениям на Западном берегу.

Также РБК-Украина писало, что Нетаньяху обсудил с американским президентом Дональдом Трампом заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. По словам главы правительства Израиля, Трамп исправил историческую несправедливость.

При этом в ООН и Евросоюзе заявили, что по-прежнему считают незаконной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях.

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