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Взятка главе Фонда госимущества: задержали 3 человека

Новости » Политика     30.01.2020 - 11:42
Взятка главе Фонда госимущества: задержали 3 человека
Фото: задержание злоумышленников (nabu.gov.ua)

Злоумышленников задержали во время дачи части взятки

Правоохранители задержали трех человек, которые предлагали взятку главе Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным бюро, 29 января детективы задержали трех человек во время предоставления руководителю Фонда госимущества части взятки в размере 50 тысяч долларов. Следствие установило, что злоумышленники предлагали чиновнику 5 млн долларов за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" определенного лица.

"По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что злоумышленники планировали предоставлять чиновнику взятку частями в течение года, однако были задержаны правоохранителями во время передачи первого транша. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

"Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года", - добавили в бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновника Фонда госимущества будут судить за злоупотребления служебным положением и получения взятки в размере 30 тыс. долларов. Чиновник получил от руководителя одного из государственных предприятий Харьковской области взятку за содействие в согласовании документов по распаеванию земель этого предприятия.

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Новости Украины Одесский припортовый заводНАБУФонд госимущества
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