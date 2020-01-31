ВООЗ оголосила НС, а до України прибув Помпео: новини за 30 січня

Колаж РБК-Україна

ВООЗ визнала спалах коронавируса надзвичайною ситуацією, голові ФДМ пропонували 5 млн доларів хабара, в Україну прибув держсекретар США Майк Помпео. Детальніше про те, що сталося в четвер, 30 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Помпео прибув в Україну

Держсекретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови українського МЗС Єгора Божка.

Дипломат опублікував фото Помпео в київському аеропорту "Бориспіль" і підкреслив, що в ході візиту очікується зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Хабар главі Фонду держмайна: затримали три особи

Правоохоронці затримали трьох осіб, які пропонували хабар главі Фонду державного майна України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними бюро, 29 січня детективи затримали трьох осіб під час надання очільнику Фонду держмайна частини хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. Слідство встановило, що зловмисники пропонували чиновнику 5 млн доларів за призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" визначеної особи.

Гримчака відпустили з-під варти під домашній арешт

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак вийшов з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Про це написав його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Гримчак фігурує в кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У серпні 2019 року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

ВООЗ визнала спалах коронавіруса міжнародною загрозою

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну заяву глава ВООЗ зробив за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусом за межами Китаю.

У РФ заявили про відсутність домовленості про новий обмін полоненими з Україною

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила про відсутність домовленостей з Україною про організації нового обміну ув'язненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Москальковой, на даний момент вона не бере участь в організації обміну полоненими між Україною і РФ. "Я особисто нічого не знаю. Я би брала участь, якби щось відбувалося на цьому напрямку", - заявила Москалькова.

У Харкові поліція ввела операцію "Сирена" через вибух та постріли

У Харкові вчора, 30 січня, біля будинку по вулиці Кузнецькій стався вибух та було чутно постріли. За даними правоохоронців, близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у Шевченківському районі міста було чутно сильний вибух та постріли. За вказаною адресою відразу виїхали слідчі та вибухотехніки.

Очевидці розповіли, що з місця події поїхав білий автомобіль, в якому міг знаходитися постраждалий. Наразі поліція встановлює місцеперебування автомобіля. У місті введено операції "Сирена".

Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод

Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод у разі анексії Йорданської долини. Відповідний лист у четвер направив президента Палестини Махмуд Аббас прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Нетаньяху схвалив законопроект про анексію долини на Західному березі річки Йордан. На такий крок Він пішов після того, як США заявили про зміну своєї позиції щодо ізраїльських поселень на Західному березі.

Днями президент США Дональд Трамп представив мирний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з планом пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.

Скандал з плакатами про дружбу з Росією у Києві: фото "розклеювачів"

У Києві з'явилися білборди з написом "Росія - наш стратегічний партнер" і фото бізнесмена Олега Катющенка. Провокаційну рекламу розклеїли в ніч з 29 на 30 січня відразу в деяких районах столиці. Плакати дуже оперативно зняли комунальники, і вже 30 січня було затримано підозрюваних. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці розповіли, що трьох розклеювачів доставили в управління поліції для дачі показань і з'ясування обставин. "Героям дня" інкримінують статтю Кримінального кодексу 356 "Самоправство".

Літак з України екстрено сів у Москві

В російському аеропорту Домодєдово екстрено сів борт, який виконував рейс з українського міста Сімферополь в столицю Росії. Як повідомляють російські ЗМІ, одна з пасажирок почала погрожувати підірвати себе і весь літак. Екіпаж лайнера повідомив диспетчерам про критичну ситуацію. Дозвіл на посадку їм видали.

Пізніше стало відомо, що ім'я пасажирки - Антоніна Полодіянцева. Їй 35 років і вона переборщила з алкогольними напоями. Жінку затримали, а пасажирів почали випускати з літака.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди на лютий

У лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Протягом останнього місяця зими очікуються сильний вітер та хуртовини.