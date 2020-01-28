Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования

Фото: Белый дом (Pixabay)

Документ занимает более 180 страниц

Белый дом опубликовал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке согласно "Сделке века". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Документ занимает более 180 страниц и представляет собой "взгляд президента Дональда Трампа на всеобъемлющее мирное соглашение между Израилем и Палестиной".

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время американский президент назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса Дональд Трамп назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Напомним, 28 января Дональд Трамп представил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Дональда Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.