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В Харькове полиция ввела операцию "Сирена" из-за взрыва и выстрелов

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 15:25
В Харькове полиция ввела операцию "Сирена" из-за взрыва и выстрелов
Фото: полиция работает на месте происшествия (hk.npu.gov.ua/)

Инцидент произошел в Шевченковском районе города

В Харькове сегодня, 30 января, возле дома по улице Кузнечной произошел взрыв и были слышны выстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу харьковской полиции.

По данным правоохранителей, около 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины, что в Шевченковском районе города были слышны сильный взрыв и выстрелы. По указанному адресу сразу выехали следователи и взрывотехники.

Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором мог находиться пострадавший. Сейчас полиция устанавливает местонахождение автомобиля.

В городе была введена операция "Сирена". На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 января в Московском районе Харькова в жилом доме в результате взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина. Правоохранители установили, что житель одной из квартир дома погиб от взрыва гранаты РГД-5.

Кроме того, 26 января в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет, в результате чего погиб человек. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Нацполиции.

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