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Грымчака отпустили из-под стражи под домашний арест

Новости » Общество     30.01.2020 - 16:15
Грымчака отпустили из-под стражи под домашний арест
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчаку изменили меру пресечения

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак вышел из-под стражу под круглосуточный домашний арест. Об этом написал его адвокат Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook.

Согласно официальным документам, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство стороны защиты Грымчака, изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

"Ходатайство адвоката Матяш Татьяны Валерьевны об изменении меры пресечения в отношении Грымчака Юрия Николаевича ... удовлетворить. Изменить меру пресечения в виде содержания под стражей и применить к подозреваемому Грымчака Юрия Николаевича ... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, с запретом покидать жилье по адресу в г.. Киев ", - говорится в решении суда.

Напомним, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе 2019 года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу экс-чиновника и оставила его под стражей до 14 февраля.

Позже ВАКС уменьшил сумму залога Юрию Грымчаку с 6 до 2 млн гривен. Также его перевели в Лукьяновское СИЗО.

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Новости Украины домашний арестЮрий Грымчак
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