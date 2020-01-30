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В РФ заявили об отсутствии договоренности о новом обмене пленными с Украиной

Новости » Политика     30.01.2020 - 17:56
В РФ заявили об отсутствии договоренности о новом обмене пленными с Украиной
Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

Москалькова и Денисова не проводили сверку документов или списков на обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Москальковой, на данный момент она не участвует в организации обмена пленными между Украиной и РФ.

"Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении", - заявила Москалькова.

При этом российский омбудсмен отметила, что находится в постоянном контакте с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако, по ее словам, никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, на данный момент не проводилось.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце 2019 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен пленнымиТатьяна Москалькова
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