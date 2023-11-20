Восьмигодинна атака дронами та звільнення командувача Медичних сил ЗСУ: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Росія атакувала 8 годин, випустивши майже 40 "шахедів" по Україні

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили в ніч на суботу, 18 листопада, 29 російських дронів-камікадзе. Атака тривала 8 годин, загалом окупанти випустили 38 БПЛА.

"Із 20:00 17 по 4:00 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область РФ, Приморсько-Ахтарськ) ударними БпЛА типу "Shahed", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, всього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".

Росіяни вдарили по енергетиці в Одеській області

Російська армія атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області вночі 18 листопада.

Внаслідок атаки на місці влучання спалахнула пожежа. Її оперативно локалізували. Проте через російський обстріл поранення отримав цивільний співробітник енергетичного підприємства. Його госпіталізували.

Розвідник ГУР розкрив деталі рейдів в окупований Крим

Українські розвідники розкрили деталі операцій в окупованому Криму. Бійці вважають, що рейди на півострів є підготовкою до його звільнення.

Розвідник на псевдо "Лютий" розповів японським журналістам про місії у Криму, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року. Боєць на невеликому катері з побратимами прикривав ударну групу десанту. Перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК Stinger воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

Азаров, Табачник, Царьов й не тільки. Зеленський затвердив санкції проти прибічників Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України. Воно запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію.

Відповідний указ №758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з указом, санкції зокрема торкнуться:

експрем'єр-міністра України Миколи Азарова;

ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника;

колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.

Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він готовий до нових переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак це матиме сенс тільки в тому разі, якщо Путін буде готовий діяти.

Шольц закликав кремлівського диктатора зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні.

"Він повинен вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться", - пояснив він, відповідаючи на запитання про можливість мирних переговорів. "Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті - використовувати силу для анексії частини сусідньої країни", - заявив канцлер.

Казахстан заблокував російський портал Sputnik24

У Казахстані заблокували сайт Sputnik24. Причиною такого рішення є поширення інформації про карти умовного доступу до послуг операторів телерадіомовлення та обладнання, які не мають ліцензії на території країни.

Припис винесли 16 червня 2023 року.

Видання зазначає, що сайт належить російському медіахолдингу Russia Today (RT), однак цієї інформації немає ні на сайті Sputnik24, ні на сайті RT.

Окупанти другу добу били по Україні

"шахедами"

Під час чергової масованої атаки по Україні 19 листопада протиповітряна оборона (ППО) збила 15 із 20 запущених Росією дронів-камікадзе. Окупанти не відходили цього разу від своєї звичної тактики.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - розповіли у Повітрняих силах.

У Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку

Українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи ворога. Це одна з головних задач для ЗСУ на зиму.

Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", - сказав Фітьо.

У Польщі розбився автобус з українцями. ЗМІ повідомляють про жертви

Автобус з українцями потрапив у ДТП на території Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.

За даними журналістів, ДТП сталася в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство). Відомо, що автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

Підліток із Маріуполя, який попросив допомоги у Зеленського, вже в Україні

Підліток Богдан Єрмохін, який попросив допомоги у президента Володимира Зеленського, вже в Україні. Його окупанти з Маріуполя депортували до Росії, але він знайшов спосіб повернутися додому.

19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!" - зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Єменські хусити захопили судно в Червоному морі. На борту можуть бути українці

Єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.

За попередніми даними, судно прямувало з Туреччини до Індії. На його борту був міжнародний цивільний екіпаж, однак не було не було жодного ізраїльтянина.

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України.

"Є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України", - заявив він.

За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.