ЗСУ перекидають додаткові сили на лівий берег Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують операцію на лівому березі Херсонської області і перекидають додаткові сили. Росіяни стверджували, що ЗСУ атакували позиції РФ поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 18 листопада не досягли підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки і в напрямку Лиману поблизу Торського і на північ від Серебрянки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські війська зменшують використання бронетехніки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна через погані погодні умови.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку. 18 листопада російські війська продовжували наступ на північ і південь від Бахмута, але не зробили підтверджених наступів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Васюківки, Кліщіївки та Андріївки. Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ нібито незначно просунулися на захід від залізниці в районі Кліщіївки за останні кілька днів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці міста.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито захопили кілька позицій біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід.

Інший російський "воєнкор" заявив, що війська РФ продовжують штурмувати Сіверне (6 км на захід від Авдіївки) і просуваються до Тоненького. Російські джерела стверджували, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного, Новокалинового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Український ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські напади на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, на південь від Тоненького, та біля Кераміка.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили очікують, що російські війська почнуть третю хвилю штурму Авдіївки, і незабаром можуть посилити артилерійську підготовку.

Штупун зазначив, що за останні дві доби російські війська на Авдіївському напрямку не застосовували активну важку військову техніку, зменшили використання авіації в цьому районі та все більше використовують піхоту. Він додав, що російські штурмові підрозділи "Шторм" і "Шторм-Z" продовжують зазнавати значних втрат, а в окремих загонах залишилося лише близько 10-15 відсотків початкового складу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська нібито досягли обмежених територіальних здобутків у північно-західній частині Мар’їнки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Т акож зазначили, що відбили атаку на південь від Водяного (5 км на північний схід від Вугледара).

"Південна вісь"

18 листопада російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької областей. У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російський батальйон "Восток" стверджував, що погані погодні умови перешкоджають наземним операціям у районі кордону Донецько-Запорізької областей, і що більша частина активності в цьому секторі припадає на безпілотники та засоби боротьби з безпілотниками.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російське МО заявило, що війська РФ нібито відбили чотири українські атаки поблизу Роботиного.

Російські війська здійснили контратаку на заході Запорізької області 18 листопада, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки та на захід від Вербового.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ невдало контратакували на захід від Роботиного та з Вербового.

Українські війська продовжували бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області 18 листопада. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили утримують позиції на сході берегової частини Херсонської області.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили за артилерійської підтримки атакували поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок. Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили продовжують перекидати додатковий особовий склад піхоти на лівий берег.

18 листопада Генштаб України повідомив, що українські війська відбили 12 атак Росії на лівому березі Херсонської області.