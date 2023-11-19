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Підліток із Маріуполя, який попросив допомоги у Зеленського, вже в Україні (фото)

Україна, Неділя 19 листопада 2023 15:03
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Підліток із Маріуполя, який попросив допомоги у Зеленського, вже в Україні (фото) Фото: Богдан Єрмохін (facebook com Dmitry Spirin)
Автор: Наталія Гурковська

Підліток Богдан Єрмохін, який попросив допомоги у президента Володимира Зеленського, вже в Україні. Його окупанти з Маріуполя депортували до Росії, але він знайшов спосіб повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

За його словами, 19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України. Сьогодні йому виповнилося 18 років.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!" - зазначив Лубінець.

Хто такий Богдан Єрмохін?

17-річного Богдана Єрмохіна депортували росіяни з тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області, як і більшість дітей з окупованих територій України.

Вже в Росії військкомат за місцем проживання хлопця вирішив, що він уже дорослий для того, щоб йти воювати, звісно, на боці російських окупантів і виписав йому повістку.

Єрмохін не розгубився і записав звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Буквально 10 листопада Лубінець заявляв, що Єрмохін скоро буде в Україні.

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