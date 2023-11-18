ua en ru
Сб, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розвідник ГУР розкрив деталі рейдів в окупований Крим

Київ, Субота 18 листопада 2023 13:28
UA EN RU
Розвідник ГУР розкрив деталі рейдів в окупований Крим Фото: розвідник Олександр "Лютий" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники розкрили деталі операцій в окупованому Криму. Бійці вважають, що рейди на півострів є підготовкою до його звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю розвідника спецпідрозділу "Артан" ГУР Міноборони.

Розвідник на псевдо "Лютий" розповів японським журналістам про місії у Криму, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року. Боєць на невеликому катері з побратимами прикривав ударну групу десанту. Перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК Stinger воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

Також розвідник зазначив, що у жовтневій операції брали участь близько 30 осіб, вона тривала кілька годин. "Лютий" брав участь і в операціях за звільнення так званих "вишок Бойка".

За словами учасників бойових рейдів, несподівані атаки України в Криму націлені на те, аби продовжувати психологічний тиск на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Зазначимо, що спецпідрозділ "Артан" Головного управління розвідки Міноборони налічує близько 1000 бійців.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

Повернення контролю над "вишками Бойка"

11 вересня ГУР повідомило про повернення контролю над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Крым Главное управление разведки Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни