Окупанти другу добу б'ють по Україні "шахедами": скільки збила ППО цієї ночі
Під час чергової масованої атаки по Україні 19 листопада протиповітряна оборона (ППО) збила 15 із 20 запущених Росією дронів-камікадзе. Окупанти не відходили цього разу від своєї звичної тактики.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Повітряні сили ЗСУ, Telegram-канал Cумської ОВА, Telegram-канал голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Звідки атакувала РФ?
Як зазначили військові, у ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі, з Курської області РФ ударними БпЛА типу "Shahed".
"Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників", - додали у Повітряних силах.
В яких регіонах збито ворожі дрони
Сумська область
Зокрема, три дрони були збиті у Сумській області.
"Сьогодні вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба!" - йдеться в заяві Сумської ОВА.
Черкаська область
Крім цього, працювала ППО по дронам і у Черкаській області. За попередніми даними, выйськовы мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА.
"Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали", - констатував голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Обстріл України 19 листопада
Цієї ночі російські війська зробили нову спробу атакувати територію України дронами-камікадзе. Тривогу оголошували у Києві та області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській та Черкаській областях.
Зокрема, у Києві та області тривогу оголошували не один раз. Під час атаки дронів на Київ ППО знищила близько десяти ворожих цілей.
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