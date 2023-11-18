Встановив світовий рекорд. Снайпер СБУ ліквідував окупанта з дистанції у 3,8 км

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського військового з відстані у 3800 метрів.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі СБУ.

При цьому зазначається, що попередній рекорд становив 3540 метрів.

"Цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію", - повідомили у прес-службі.

В СБУ додали, що на відео чітко видно влучання в орка і переляк загарбників, що стояли поруч.

"Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях", - зазначили у прес-службі.

Втрати росіян

За минулу добу ЗСУ ліквідували 620 загарбників. Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 317 тисяч окупантів.

Ситуація на фронті

Майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але українські захисники тримають оборону.

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