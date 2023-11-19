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Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Неділя 19 листопада 2023 20:54
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Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ Фото: генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України", - заявив він.

За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.

"Завдання очевидне - і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, - потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - заявив він.

Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.

"Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав він.

На сайті Офісу президента вже зʼявилися укази про зміни в Медичних силах ЗСУ.

Заява Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що зробив подання президенту щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ.

"Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", - написав він у Facebook.

Анатолій Казмірчук

Український військовий лікар, начальник Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" (з 2012 року). Заслужений лікар України, доктор медичних наук. Народився 26 червня 1970 року в селі Шевченкове Хмельницького району Вінницької області.

У 1993 році закінчив факультет підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії імені С. М. Кірова. З 1993 по 1996 рік був слухачем факультету підготовки військових лікарів Української військово-медичної академії. Після закінчення обіймав посаду начальника відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України.

З 2011 по 2012 рік - провідний терапевт Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". 23 липня 2012 року наказом Міністра оборони України Казмірчука призначено начальником Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

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