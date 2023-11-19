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У Польщі розбився автобус з українцями. ЗМІ повідомляють про жертв

Люблін, Неділя 19 листопада 2023 12:48
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У Польщі розбився автобус з українцями. ЗМІ повідомляють про жертв Фото: у Польщі розбився автобус з українцями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Автобус з українцями потрапив у ДТП на території Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Poland.

За даними журналістів, ДТП сталася в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство). Відомо, що автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

В автобусі були 10 осіб, всі громадяни України. Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлено.

Фото: у Польщі розбився автобус з українцями (Gazeta Wyborcza)

Нагадаємо, 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус з українськими туристами зіштовхнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали четверо українців.

Також у Туреччині зіштовхнулися туристичний мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув водій та гід - громадянка України.

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