Азаров, Табачник, Царьов й не тільки. Зеленський затвердив санкції проти прибічників Росії
Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України. Воно запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Відповідний указ №758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з указом, санкції зокрема торкнуться:
- експрем'єр-міністра України Миколи Азарова;
- ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника;
- колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.
Крім них, до санкційного списку потрапили:
- глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов;
- голова так званої "ЛНР" Леонід Пасічник;
- депутата Держдуми РФ Дмитро Саблін;
- російський пропагандист Юрій Кот.
Пакет санкцій передбачає:
- блокування активів,
- повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,
- запобігання виведенню капіталів за межі України,
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,
- заборону участі в приватизації, оренді державного майна,
- заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб,
- заборону на здійснення угод із цінними паперами,
- заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій,
- заборону на збільшення розміру статутного капіталу.
Термін дії санкцій - 10 років.
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі представили пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
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