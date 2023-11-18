Азаров, Табачник, Царьов й не тільки. Зеленський затвердив санкції проти прибічників Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України. Воно запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідний указ №758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з указом, санкції зокрема торкнуться:

експрем'єр-міністра України Миколи Азарова;

ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника;

колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.

Крім них, до санкційного списку потрапили:

глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов;

голова так званої "ЛНР" Леонід Пасічник;

депутата Держдуми РФ Дмитро Саблін;

російський пропагандист Юрій Кот.

Пакет санкцій передбачає:

блокування активів,

повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань,

заборону участі в приватизації, оренді державного майна,

заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб,

заборону на здійснення угод із цінними паперами,

заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій,

заборону на збільшення розміру статутного капіталу.

Термін дії санкцій - 10 років.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі представили пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

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