UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ворог вдарив дронами по двох портах Одещини: пошкоджені причали і техніка

Фото: міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 1 січня, росіяни завдали удару дронами по портовій інфраструктурі України. Зокрема, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби в Telegram.

"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він. 

За його словами, в Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали й техніка. В Одеському порту уламками ворожих безпілотників і вибуховою хвилею також пошкоджені портове обладнання, транспорт та об’єкти інфраструктури.

Кулеба додав, що на місця прильотів працюють рятувальники і всі профільні служби, продовжується ліквідація наслідків та оцінка збитків.

Удари по портах Одещини

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня росіяни масовано атакували портові об’єкти Одеської області, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Внаслідок обстрілів порту Південний в Одеській області стався витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.

Тоді ж на двох пляжах Одеси було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування.

Крім того, під час атаки 23 грудня в Одеському порту було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке транспортувало українську сою.

Зазначимо, 30 грудня окупанти завдали удару дронами-камікадзе по цивільному судноплавству. Під обстрілом опинилися два іноземні судна, які перебували в українських водах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаІзмаїлВійна в Україні