Ворог вдарив дронами по двох портах Одещини: пошкоджені причали і техніка

У четвер, 1 січня, росіяни завдали удару дронами по портовій інфраструктурі України. Зокрема, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби в Telegram.
"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
За його словами, в Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали й техніка. В Одеському порту уламками ворожих безпілотників і вибуховою хвилею також пошкоджені портове обладнання, транспорт та об’єкти інфраструктури.
Кулеба додав, що на місця прильотів працюють рятувальники і всі профільні служби, продовжується ліквідація наслідків та оцінка збитків.
Нагадаємо, в ніч на 26 грудня росіяни масовано атакували портові об’єкти Одеської області, зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Внаслідок обстрілів порту Південний в Одеській області стався витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.
Тоді ж на двох пляжах Одеси було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування.
Крім того, під час атаки 23 грудня в Одеському порту було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке транспортувало українську сою.
Зазначимо, 30 грудня окупанти завдали удару дронами-камікадзе по цивільному судноплавству. Під обстрілом опинилися два іноземні судна, які перебували в українських водах.