Росіяни атакували порти та промислову інфраструктуру Одещини: є пошкодження

Російські війська протягом минулої доби, 26 грудня, завдали ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілів є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Також зафіксовано падіння безпілотника на територію одного з підприємств з виготовлення рослинної олії - без негативних наслідків.

За його словами, попри знищення силами ППО більшості ворожих цілей, в результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. Загиблих та постраждалих немає.

"Упродовж доби ворог завдав дроново-бомбових ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини", - повідомив Кіпер.

Обстріл України 27 грудня

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапив Київ та Київська область.

Загалом постраждали сім районів Києва, там виникли пожежі, є руйнування.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.

Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Наразі відомо про близько 20 постраждалих у столиці, серед них двоє дітей.

Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла. Також майже третина столиці залишилася без теплопостачання.

