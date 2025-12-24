ua en ru
На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові, та знаходять загиблих птахів

Середа 24 грудня 2025 08:26
UA EN RU
На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові, та знаходять загиблих птахів Фото: на пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На двох пляжах Одеси були виявлені плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування, на місце виїхали відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

"У районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Наразі їх розмір та походження встановлюються", - зазначив Лисак.

За його словами, ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали екологічна інспекція, КП "Узбережжя", КУ РВС, а також представники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", - додав глава Одеської МВА.

Удари росіян по Одесі та області

Так, російські окупанти вчора, 23 грудня, вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

Також в ніч на 22 грудня російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одещини, зокрема в порту "Південний" загорілися контейнери з борошном та олією.

Однією з наймасовіших атак на Одесу та область стала ніч проти 13 грудня, коли без світла, води та тепла залишилася значна частина регіону, включно з Одесою, а найбільших руйнувань зазнало місто Арциз.

Також окупанти почали масово обстрілювати міст у Маяках на трасі Одеса - Рені, що ускладнило проїзд до пунктів пропуску та західних населених пунктів області. Влада та транспортні служби розробили альтернативні маршрути.

