На пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові, та знаходять загиблих птахів

Фото: на пляжах Одеси помітили плями, схожі на нафтові (Getty Images)

На двох пляжах Одеси були виявлені плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування, на місце виїхали відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.