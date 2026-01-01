RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Враг ударил дронами по двум портам Одесской области: повреждены причалы и техника

Фото: министр развития общин и территорий Алексей Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 1 января, россияне нанесли удар дронами по портовой инфраструктуре Украины. В частности, взрывы прогремели в Одесском и Измаильском портах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в Telegram.

"Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

По его словам, в Измаильском порту повреждены портовые причалы и техника. В Одесском порту обломками вражеских беспилотников и взрывной волной также повреждены портовое оборудование, транспорт и объекты инфраструктуры.

Кулеба добавил, что на места прилетов работают спасатели и все профильные службы, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.

 

Удары по портам Одесской области

Напомним, в ночь на 26 декабря россияне массированно атаковали портовые объекты Одесской области, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В результате обстрелов порта Южный в Одесской области произошла утечка растительного масла в акваторию Черного моря.

Тогда же на двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. По данному факту начато расследование.

Кроме того, во время атаки 23 декабря в Одесском порту было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое транспортировало украинскую сою.

Отметим, 30 декабря оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе по гражданскому судоходству. Под обстрелом оказались два иностранных судна, которые находились в украинских водах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаИзмаилВойна в Украине