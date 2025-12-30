РФ атакувала цивільні судна біля українських портів, є поранені
Росіяни завдали удару по цивільному судноплавству ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили два іноземні судна, які перебували в українських водах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
За даними ВМС, впродовж дня російські окупанти атакували ударними дронами цивільні судна Emmakris III та Captain Karam.
Зазначається, що судно Captain Karam заходило до порту для завантаження пшениці. Внаслідок атаки є поранені серед цивільних осіб.
"Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку", - зазначили у ВМС.
У військовому відомстві підкреслили, що цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином, а Росія вкотре демонструє свою терористичну сутність.
Удари по портах Одеської області
Останнім часом Росія суттєво активізувала удари по портовій інфраструктурі України, намагаючись зірвати логістику та роботу морських портів.
Зокрема, в ніч на 26 грудня російські війська масовано атакували портові об’єкти Одеської області, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Через обстріли порту Південний в Одеській області стався витік рослинної олії в акваторію Чорного моря. Тоді ж на двох пляжах Одеси було виявилено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування, на місце виїхали відповідні служби.
Крім того, під час атаки 23 грудня в Одеському порту було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке транспортувало українську сою.