Через удари РФ по порту Південний стався витік олії у Чорне море

Внаслідок масованих атак росіян по інфраструктурі порту Південний Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Перші дві доби після атаки порт перебував під безперервними обстрілами. У зв’язку з цим роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – в перервах між повітряними тривогами, з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу", - зазначили у Адміністрації портів.

Відомо, що у цей період фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями. Після стабілізації безпекової ситуації бонові загородження були встановлені у повному обсязі. До робіт було залучені спеціалізовані судна зі збору забруднюючих речовин.

У відомстві зазначили, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

"АМПУ з усіма причетними службами вживає всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення, з урахуванням поточних безпекових та погодних умов", - йдеться у повідомленні організації.