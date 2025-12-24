ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Через удари РФ по порту Південний стався витік олії у Чорне море

Середа 24 грудня 2025 10:35
UA EN RU
Через удари РФ по порту Південний стався витік олії у Чорне море Фото: через удари РФ по порту Південний стався витік олії у Чорне море (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок масованих атак росіян по інфраструктурі порту Південний Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Перші дві доби після атаки порт перебував під безперервними обстрілами. У зв’язку з цим роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – в перервах між повітряними тривогами, з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу", - зазначили у Адміністрації портів.

Відомо, що у цей період фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями. Після стабілізації безпекової ситуації бонові загородження були встановлені у повному обсязі. До робіт було залучені спеціалізовані судна зі збору забруднюючих речовин.

У відомстві зазначили, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

"АМПУ з усіма причетними службами вживає всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення, з урахуванням поточних безпекових та погодних умов", - йдеться у повідомленні організації.

Що передувало

Нагадаємо, за повідомленням глави Одеської МВА Сергія Лисака, сьогодні на двох пляжах Одеси були виявлені плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування.

Ситуацію перевіряють відповідні служби. На місце вже виїхали екологічна інспекція, КП "Узбережжя", КУ РВС, а також представники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Також вчора, 23 грудня, вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вторгнення Росії до України
Новини
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну