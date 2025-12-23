Росія вдарила по порту Одеси: пошкоджено цивільне судно, яке перевозило сою
Сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу у Telegram.
"Під ворожим ударом знову Одещина та портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об'єкти", - розповів міністр.
За його словами, внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.
Як уточнив Кулеба, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідації наслідків обстрілу.
Обстріл Одеси та області
На початку грудня російський диктатор Володимир Путін погрожував "розширити номенклатуру" ударів по "портових спорудах і кораблях, що входять до українських портів".
За його словами, найрадикальніший метод - "відрізати Україну від мор".
В ніч на 22 грудня російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одещини, зокрема в порту "Південний" загорілися контейнери з борошном та олією.
Однією з наймасовіших атак на Одесу та область стала ніч проти 13 грудня, коли без світла, води та тепла залишилася значна частина регіону, включно з Одесою, а найбільших руйнувань зазнало місто Арциз.
Також окупанти почали масово обстрілювати міст у Маяках на трасі Одеса - Рені, що ускладнило проїзд до пунктів пропуску та західних населених пунктів області. Влада та транспортні служби розробили альтернативні маршрути.